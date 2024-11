Les trois géants du cloud ont publié des résultats en forte progression au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires du leader AWS a augmenté de 19% d’une année sur l’autre pour atteindre 27,5 milliards de dollars. Microsoft a déclaré pour sa division Intelligent Cloud un chiffre d’affaires net de 24,1 milliards de dollars en hausse de 20%. La palme de la croissance revient à Google Cloud dont les revenus ont bondi de 35% à 11,4 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires cumulé des trois géants a atteint 63 milliards de dollars sur le trimestre. Synergy Research Group évalue les dépenses des entreprises en services d’infrastructure cloud à 84 milliards de dollars dans le monde au troisième trimestre, en progression de 23% sur un an. La croissance du marché qui avait fortement ralenti, passant de plus de 35% au T3 2021 à moins de 20% au T3 2023, monte à nouveau en puissance depuis quatre trimestres.

La part de marché d’AWS s’est tassée légèrement à 31% contre 32% un an plus tôt et celle de Microsoft a baissé de 23% à 20%. La part de Google Cloud a gagné deux points, passant de 11% à 13%. Les trois acteurs totalisent 64% des revenus du marché contre 66% un an plus tôt.

Les publications ont montré également des progrès en matière de rentabilité. Microsoft l’emporte avec un bénéfice d’exploitation de 10,5 milliards de dollars pour sa division Intelligent Cloud, en hausse de 18% sur un an. AWS fait presque jeu égal avec 10,4 milliards de dollars et avec une forte hausse de 48%. Le bénéfice d’exploitation de Google Cloud s’établit à 1,9 milliard de dollars, à comparer à 266 millions de dollars un an plus tôt.

Ces résultats solides s’accompagnent d’investissements colossaux pour répondre aux besoins d’infrastructures pour l’IA. Amazon, la maison mère d’AWS, a déclaré qu’elle prévoyait 75 milliards de dollars en dépenses d’investissement en 2024 et encore plus en 2025. Les dépenses d’investissement de la société étaient de 48 milliards de dollars en 2023.

Microsoft a déclaré que les dépenses d’investissement ont augmenté de 5,3 % à 20 milliards de dollars au cours du trimestre fiscal et a prédit une augmentation pour le prochain. Alphabet, la maison mère de Google, prévoit aussi une augmentation substantielle de son budget d’investissement en 2025.

Ces dépenses massives rendent Wall Street fébrile, comme l’a montré la baisse de 6% de l’action de Microsoft, malgré des bénéfices supérieurs aux attentes. Les investisseurs s’inquiètent des rendements sur investissement et du risque de pression sur les marges dans les prochaines années.