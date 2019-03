Le recrutement, c’est actuellement la principale préoccupation de la société de services d’intégration et d’hébergement d’infrastructures informatiques Naitways. Ses offres d’emploi ne trouvent pas preneurs. Ou plutôt l’entreprise altoséquanaise ne trouve pas chaussure à son pied. « On recherche des candidats à la fois des experts en systèmes et réseaux et passionnés de technologies, relate Minh-Hoa Nguyen, présidente de Naitways, société qu’elle a cofondée en 2008. Mais force est de constater que la plupart de ceux que nous recevons ne passent même pas l’étape du premier ou du deuxième entretien faute d’expertise suffisante. »

L’entreprise privilégie les profils séniors et si possible les femmes. « Leur sensibilité, leur intelligence émotionnelle faisaient peur il y a dix ou quiez ans. Mais aujourd’hui, elles rendent les entreprises plus productives et stimulent les équipes ». Sur la trentaine de salariés que compte Naitways, 25% sont des femmes.

Malgré ses difficultés de recrutement, l’entreprise a achevé son exercice 2018 sur une progression de 15% de ses facturations, à 12,5 M€. « La croissance a été tirée par la signature de nouveaux clients – il sont désormais 180 – et par notre solution 360, poursuit Minh-Hoa Nguyen. Il s’agit d’un pack global qui combine l’hébergement de leur système d’information, la mise à disposition d’un lien fibre (avec redondance), une offre de communication unifiée sous forme de service, le tout assorti d’un niveau de service garanti. 2018 a aussi été pour Naitways une année de continuité dans le développement de son expertise dans la gestion et le déploiement de bâtiments intelligents acquise en 2015.

Sur l’exercice en cours, Naitways reste sur la même stratégie d’externalisation de systèmes d’information pour les clients ayant besoin d’un accompagnement personnalisé tenant compte de leurs problématiques techniques et de leurs applications métier. À moyen terme, la société espère se développer à l’échelle européenne.