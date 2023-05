Dans un contexte marché où l’accélération des transformations des entreprises conduit à l’accroissement de la complexité des systèmes d’informations, SCC regroupe toutes ses activités historiques d’expertises en infrastructure et sur le cloud public au sein d’une nouvelle organisation plus agile : SCC Hyperscale.

SCC Hyperscale a pour objectif d’accompagner les entreprises et les organisations dans la modernisation de leur infrastructure et la gestion de leur dette technique induite par la transformation des portefeuilles applicatifs. La diversité des modes d’hébergement des services (on premise, cloud public), les contraintes réglementaires ou légales, les besoins accrus en termes de cybersécurité et l’automatisation sont autant de domaines que SCC Hyperscale vient couvrir pour accompagner ses clients dans une logique de bout en bout (du conseil amont jusqu’aux services managés, approche et services FinOps). Et ce, sur quatre piliers que sont les systèmes d’hybridation et d’automatisation, les containeurs applicatifs et de données, le réseau et la cybersécurité.

En s’appuyant sur ses partenariats historiques et en développant de nouvelles approches avec des acteurs phares de ce marché, fort de son capital d’expertises existant et de sa proximité avec ses clients, SCC a lancé un vaste plan d’investissement autour de SCC Hyperscale pour proposer une approche produit de services novatrice à ses clients, recruter les meilleurs talents et co-développer des solutions adaptées aux besoins de multimodalité de ses clients.

« Nos clients se trouvent à gérer de nombreuses complexités avec des niveaux de priorité ou de contingence forts : introduction de nouvelles technologies pour répondre aux nouveaux besoins Métier, gestion de la dette technique et modernisation du patrimoine applicatif, montée en puissance de la data, exigences accrues en matière de cybersécurité ou réglementaires, changements d’organisation et de compétences, etc.. Il devient de plus en plus difficile d’avoir une lecture et une stratégie claire dans l’évolution et la sécurisation de son infrastructure. SCC Hyperscale vient apporter des réponses adaptées et pragmatiques à nos clients pour « Simplifier la complexité » déclare Fabien SWIERGIEL, Directeur SCC Hyperscale France

C’est donc en s’appuyant sur la structure de SCC France que SCC Hyperscale va permettre ce développement à destination des entreprises et des organisations de taille intermédiaire et l’accélération dans le domaine de l’adoption maîtrisée du cloud. SCC Hyperscale va réunir plus de 200 experts d’ici 4 ans et ambitionne les plus hauts niveaux de certification et de spécialisation chez ses partenaires technologiques.