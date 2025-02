Le fournisseur d’infrastructures et de services informatiques lance un service d’accès sécurisé de bout en bout combiné à la solution Prisma SASE de Palo Alto Networks boostée par Precision AI.

« La mise en œuvre d’une approche SASE nécessite une transformation importante de l’entreprise », déclare Kristy Friedrichs, responsable des partenariats de Palo Alto Networks. « Ces organisations ont besoin d’une solution adaptée à une main-d’œuvre hybride et à un paysage de menaces en expansion constante ».

« Le nouveau service de Kyndryl intègre réseau et sécurité dans un service cloud unifié. Prisma SASE apporte un contrôle granulaire sur l’authentification et l’autorisation des utilisateurs. Cela permettra un accès sécurisé aux applications et aux technologies edge et IoT », déclare Paul Savill, Global Practice Leader of Network and Edge Computing chez Kyndryl, dans un communiqué. « Nos nouveaux services vont permettre aux entreprises de se transformer en toute sécurité en adoptant une approche zéro confiance pour se protéger des cybermenaces en temps réel ».

Kyndryl indique être désormais en mesure de mener de bout en bout une analyse de la maturité du réseau et de la sécurité pour pouvoir recommander ensuite la meilleure approche SASE et ‘zéro confiance’ en fonction des objectifs et priorités des entreprises clientes.

Une approche collaborative est utilisée pour discuter des exigences de modernisation du réseau du client, y compris une transition des services Security Service Edge (SSE) ou SD-WAN vers Prisma SASE. Une conception et un déploiement complets de l’environnement Prisma SASE du client sont effectués, ce qui inclut la configuration, la migration des utilisateurs et des services existants, des tests, ainsi que la formation aux services autogérés.

Kyndryl propose aussi une gestion de bout en bout, 24h/24 et 7j/7, de la plateforme d’un client avec Prisma SASE, y compris l’exécution des mises à jour, un travail d’optimisation en continu et l’intégration avec les plateformes existantes des centres d’opérations de sécurité (SOC) et des centres d’opérations de réseau (NOC).

Les services SD-WAN de Kyndryl sont intégrés à Kyndryl Bridge, la plateforme d’entreprise numérique à intégration ouverte alimentée par l’IA, pour permettre aux entreprises d’observer, d’intégrer et d’orchestrer l’ensemble de leur environnement technologique et de leur connectivité informatique hybride. Kyndryl précise avoir intégré de nouveaux services SASE à Kyndryl Bridge pour améliorer les capacités de la plateforme.