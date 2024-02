Le fonds d’investissement américain KKR s’apprêterait à racheter l’activité VMware End User Compute (EUC) de Broadcom pour la somme de 3,8 milliards de dollars, selon l’agence de presse Reuters. Le groupe Broadcom fait en effet le grand ménage dans les produits de VMware depuis son acquisition du spécialiste de la virtualisation des postes de travail en novembre dernier. Il a par ailleurs procédé récemment au licenciement de plus de 2.000 personnes chez VMware.

KKR possède d’ores et déjà l’éditeur Alludo et son logiciel de virtualisation Parallels, mais aussi Barracuda Networks, BMC, Cloudera, Compuware, Corel et Ensono. Avec EUC, le fonds d’investissement mettrait la main sur une activité qui rapporte environ un milliard de dollars par an.