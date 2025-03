Kaseya fait appel aux investisseurs pour refinancer sa dette privée. L’éditeur floridien, via la banque Morgan Stanley, espère réunir deux prêts à terme, de respectivement 2,95 milliards de dollars et 925 millions de dollars. Selon le site de recherche financière Pitchbook, les investisseurs ont jusqu’au jeudi 6 mars pour faire connaitre leur engagement et participer au refinancement.

Kaseya s’est lourdement endetté lors de l’acquisition de Dato en 2022 pour 6,2 milliards de dollars. Pour financer l’opération, la société avait alors emprunté 3,7 milliards de dollars, avec une échéance en 2029.

Selon l’agence Bloomberg, qui a la première évoqué le dossier le mois dernier, Kaseya pourrait obtenir de bien meilleures conditions de financement avec ces nouveaux prêts. En effet, le prêt pour Datto avait été souscrit avec un taux d’intérêt de 5,5% au-dessus du taux de référence. Pour les deux nouveaux prêts, les taux pourraient être ramenés respectivement à 3,5% et 4%. Kaseya augmenterait ainsi son endettement mais avec un effort de remboursement nettement inférieur.

Cette opération de refinancement intervient un mois après que Kaseya a annoncé que Fred Voccola, son PDG depuis 2015, quittait son siège pour devenir vice-président du conseil d’administration.

« Depuis 2015, la société est passée d’un fournisseur de produit unique en une plate-forme complète [Kaseya 365 lancé en 2024] avec plus de 1,5 milliard de dollars de revenus récurrents annuels », avait alors souligné la société dans un communiqué.

« La transition de Fred vers le vice-président lui permettra de se concentrer sur l’innovation à long terme et les stratégies de mise sur le marché qui assureront le succès à long terme de Kaseya et prépareront l’entreprise à une introduction en bourse potentielle », avait commenté Mike Triplett, directeur général du fonds Insight Partners, actionnaire majoritaire de Kaseya depuis 2013.