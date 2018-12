Juniper Networks indique dans un communiqué qu’il va acquérir, pour un montant qui n’est pas dévoilé, HTBase. Cette jeune pousse de Santa Clara en Californie est à l’origine de Juke, une plateforme de gestion multicloud définie par logiciel. Celle-ci viendra renforcer la plateforme Multicloud Contrail Enterprise de Juniper.

La valeur d’HTBase réside dans la capacité de sa plateforme à rendre la couche d’infrastructure complète (calcul, stockage et mise en réseau) transparente aux applications, sans impacter le système d’exploitation ou l’architecture. Cela permet une migration facile des charges de travail d’entreprise et l’utilisation de la technologie multicloud sans portage ou verrouillage sur une seule pile d’infrastructure.

« Les entreprises transfèrent de plus en plus de charges de travail du local vers le cloud pour répondre aux besoins d’agilité et de flexibilité. C’est à nous de rendre cette transition non seulement réalisable, mais plus important encore, de nous concentrer sur la simplification de ce transfert », explique dans le communiqué Rami Rahim, CEO de Juniper Networks. « Juniper parie beaucoup sur le multicloud dont l’élan progresse chaque jour. Avec HTBase, nous avons l’occasion de façonner un marché nouveau et émergent qui apportera une valeur significative aux clients du monde entier grâce à une ligne de produits unique. »

L’acquisition devrait être finalisée au cours de ce trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles.