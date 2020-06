La migration accrue vers les clouds publics, l’émergence de la 5G et les nouvelles applications alimentées par l’intelligence artificielle et l’analyse de données convergent et annoncent le développement du cloud de périphérie a expliqué le directeur technique de Juniper Networks, Raj Yavatkar, à SDXcentral. Il a indiqué que sa société ciblait ce marché grâce à son partenariat avec StackPath, une startup dont Juniper est le principal investisseur.

StackPath a développé une plateforme de cloud de pointe « agnostique » qui peut se connecter à n’importe quel cloud public. Elle prend en charge les machines virtuelles, les conteneurs, les serveurs, les réseaux de distribution de contenu, les pare-feu d’applications Web, les systèmes de gestion de noms de domaine (DNS), la surveillance des services ainsi que la protection contre les déni de service (DDoS).

« Personne ne possède une plateforme aussi complète que StackPath », a expliqué à nos confrères le responsable technique, soulignant le rôle essentiel que la société joue dans la stratégie de pointe de Juniper pour les services de télécommunications. Il a rejeté l’éventualité d’une acquisition de la jeune pousse texane et a plutôt décrit cette dernière comme un partenaire stratégique qui renforce la pile SDN de Juniper et ses atouts dans les réseaux virtuels, l’acheminement et le raccordement de réseaux métropilitains, le découpage de réseau et le routage de segment.

Raj Yavatkar a par ailleurs évoqué les confins du réseau d’accès radio (RAN) dans lequel Juniper était impliqué, notamment au travers du projet Telecom Infra dirigé par Facebook. « Nous pouvons fournir une architecture de découpage de bout en bout en utilisant un écosystème ouvert afin que nous n’ayons pas nécessairement à entrer complètement dans une plateforme verticalement intégrée », a-t-il déclaré, ajoutant que Juniper était probablement le seul acteur à proposer une nouvelle approche, étant absolument en faveur d’un RAN ouvert. L’open RAN et la montée en puissance de la 5G offrent à sa société l’occasion de jouer sur un marché d’où elle était absente auparavant, a-t-il ajouté. « Plus important encore, je pense que nous apportons également une crédibilité aux opérateurs de télécommunications qui savent ce que nous avons livré dans le passé, et dans le cas présent nous allons certainement les aider à tirer parti de l’écosystème ouvert », a conclu le CTO.