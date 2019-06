Belle prise pour Apixit ! Le groupe né de la fusion de DCI et Rétis, vient de recruter Jean-Marc Odet, qui assurait depuis près de quatre ans la direction générale – et qui était actionnaire – de l’intégrateur Interdata, ainsi que celle d’IJNext, le holding coiffant Interdata et le spécialiste de la performance réseaux Tenedis (fusion de J3Tel et de NetQuality).

Ex-DG de J3Tel, Jean-Marc Odet avait été désigné à la direction d’Interdata suite au décès brutal de son PDG historique Thierry Poulain en 2015. Sous sa direction, le groupe IJNext est passé d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 28 M€ et d’une rentabilité nette inférieure à 1% (chiffres 2014) à plus de 56 M€ et 5% de rentabilité nette (chiffres 2017).

IJNext a apparemment été pris de cours par ce départ. Plus d’un mois après, il n’est toujours pas remplacé à la tête du groupe. Jean-Marc Odet avait toutefois pris les devants en janvier 2019 en désignant Antoine Watissee – l’ex-country manager France de Tata Communications – à la direction générale d’Interdata.

Jean-Marc Odet hérite de la direction commerciale d’Apixit et rejoint son comité de direction. Dévoilé lors de la fusion en janvier, celui-ci comprend, outre Fabrice Tusseau, président, Pascal Le Nozaih (directeur avant-vente et conseil), Nicolas Isoard (directeur des services clients) et Nathalie Robles (directrice marketing et communication).

Alors que Pascal Le Nozaih, Nicolas Isoard et Nathalie Robles sont issus de Retis (le premier au même poste, le second à la direction technique et la troisième à la direction du marketing et de l’innovation), Jean-Marc Odet est le seul membre de l’équipe à venir de l’extérieur. Une volonté de Fabrice Tusseau et de Joël Cheritel, président-fondateur de Retis, qui souhaitaient « un regard neuf » pour bâtir une histoire autour d’Apixit, explique l’intéressé.

Sébastien Lothe et Olivier Signoret, respectivement directeur commercial de Retis et directeur général de DCI, ont quitté la société. Sébastien Lothe a rejoint en mars Exaprobe en tant que directeur commercial.

Une nouvelle organisation commerciale, donnant une plus grande responsabilité aux agences – Apixit est présent à Lille, Paris, Quimper, Rennes, Nantes, Toulouse, Lyon, Reims et, depuis peu, à Bordeaux – doit être annoncée dans le courant de l’été.