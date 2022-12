L’index Tiobe de décembre réserve une surprise. Java qui faisait partie du top 3 des langages les plus populaires depuis la création de l’index en 2001 et qui était même premier en avril 2020 est relayé à la quatrième position. Dans l’absolu Java ne réalise pas une mauvaise performance puisque sa note progresse de 1,70% d’une année sur l’autre pour s’établir à 11,82%. Mais ses principaux rivaux font mieux notamment C++ qui progresse de 4,21% et s’empare de la 3e place avec un score de 11,94%. Python reste en tête avec 16,66% (+3,76%) devant C avec 16,56% (+4,77%), ce dernier enregistrant la meilleure progression du Top 20.

Le mois prochain, Tiobe désignera son langage de programmation de 2022. Exit encore Java puisque les trois candidats retenus pour le titre sont Python, C et C++. Paul Jansen, PDG de Tiobe, rappelle que Python et C ont remporté le prix à plusieurs reprises alors que C++ ne comptabilise qu’une médaille obtenue en 2003. Parmi les langages qui montent, il souligne que Kotlin et Julia se rapprochent du top 20. Rust qui l’a intégré le mois dernier se maintient en 20e position.