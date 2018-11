Jaguar Network vient d’inaugurer dans le 16ème arrondissement de Marseille le Quanta, son siège/centre de recherche et d’innovation, et premier « smartbuilding méditerranéen ». Voisin du datacnter de l’hébergeur/opérateur, ce bâtiment de 5.500 m2 se veut une vitrine des savoir-faire de Jaguar Network en matière de cloud computing, de télécoms nouvelle génération, d’objets connectés et de systèmes Big Data. Construit en 18 mois pour un coût de 16 millions d’euros – dont 10% pris en charge par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) – le site héberge des entreprises intervenant directement dans l’écosystème de Jaguar Network, dans les domaines de l’intelligence artificielle, du numérique et de la santé. Il a pour mission d’accélérer l’hybridation des expertises entre entreprises en facilitant les rencontres et l’accès aux infrastructures IT, de stockage, de sécurisation et de transformation des données.

« La naissance de ce projet d’envergure est une étape structurante qui marque l’entrée dans la troisième phase de l’histoire de l’entreprise : Jaguar Network 3.0. Après plusieurs semaines dans ces nouveaux locaux, les résultats se font déjà sentir avec des collaborateurs plus engagés, au coeur même de l’innovation mais aussi en interaction permanente avec nos partenaires extérieurs », explique dans un communiqué le président et fondateur de l’entreprise, Kevin Polizzi.

Ce « smart building » cumule les labels et certifications : BEPOS (Bâtiment à Energie Positive), niveau excellent du NF HQE (haute qualité environnementale), Bâtiment Durable Méditerranéen (niveau Or) et Wiredscore Platinum. Plus de 1.500 capteurs qui communiquent entre eux permettent de piloter avec précision l’empreinte énergétique et la mobilité au coeur du building, détectant notamment toute intrusion. Par ailleurs, un système de chauffage par plafond rayonnant associé à une isolation thermique extérieure et à 48 panneaux photovoltaïques en toiture permettent d’assurer l’indépendance énergétique du bâtiment.

Outre des espaces de coworking mixant expertises business, IT et startups en deuxième phase d’accélération (liées aux biotechnologies et membres du label FrenchTech), le site accueille également un restaurant ouvert au public proposant à aussi bien de la cuisine de saison, que des plats asiatiques ou végétariens, ainsi q’une conciergerie.

Information particulièrement intéressante pour le channel rapportée par nos confrères de La Revue du Digital qui assistaient à l’inauguration, Kevin Polizzi a indiqué que ses équipes commerciales allaient peu à peu se concentrer sur les grands comptes et passer par des revendeurs pour le reste du marché. Jaguar Network, qui consacre 10% à la R&D, cible ces derniers avec ses innovations. « Par rapport au marché, les entreprises qui investissent beaucoup en R&D sont à 3 % et la moyenne des entreprises françaises est de 1 %” », s’est félicité le patron de Jaguar Network.