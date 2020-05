Jaguar Network lance une plateforme d’agrégation de données pour objets communicants à destination des prestataires IT. Baptisée Stellar (en référence à la voute stellaire et ses constellations d’objets), cette plateforme logicielle écrite en Go pilote les cœurs de réseau (ou serveurs réseaux) qui décodent les trames des capteurs, et les passerelles, qui gèrent les capteurs et sécurisent les communications, conserve les données et alimente les applications métiers en bout de chaîne (en général des applications décisionnelles).

Fruit d’un développement interne, Jaguar utilise cette plateforme depuis plusieurs années pour agréger ses propres données en provenance de ses différentes infrastructures (réseaux télécoms, datacenters, serveurs d’hébergement…). L’entreprise a déjà des dizaines de milliers d’objets connectés de dessus.

Stellar est conçue pour agréger toutes les sources de données et supporter les protocoles LoraWan et Sigfox. Elle inclut une brique de traitement par intelligence artificielle (un moteur d’analyse conditionnelle multicritères) qui automatise les traitements. Elle est utilisable au travers d’une API ou directement via une interface. Celle-ci est simple à utiliser par un non expert. Néanmoins les développeurs peuvent y injecter leur code et la communauté aura même la possibilité de la faire évoluer via la mise à disposition de bibliothèques de code.

« En packageant ainsi l’un des cœurs du système d’information de Jaguar, nous souhaitons faciliter la prise en main par le channel du marché IoT, expose Kevin Polizzi, PDG de Jaguar Network. Nous souhaitons accompagner le rebond post-Covid du channel en mettant en main des prestataires IT une nouvelle brique technologique susceptible de leur générer de nouvelles sources de revenus en optimiser les ressources de leurs clients. »

« Le marché des objets connecté reste un marché très vertical et peu mature, poursuit-il. Stellar casse les silos verticaux en permettant de créer des projets IoT en quelques jours sans compétences particulières et à moindre coût. Stellar permet de transformer les données des réseaux de capteurs en informations utiles pour les entreprises. »

Jaguar prévoit de mettre à disposition des tutoriels pour faciliter la prise en main de sa plateforme. Kevin Polizzi estime qu’à terme des milliers d’entreprises – des grands comptes comme des TPME – l’utiliseront. Une adoption facilitée par le fait que la plateforme sera utilisable gratuitement. Un point déterminant dans la démocratisation du marché, les grandes plateformes IoT du marché étant encore relativement onéreuses.