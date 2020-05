Afin d’accompagner la reprise économique et l’éclosion de nouveaux usages l’opérateur Jaguar Network, filiale B2B du Groupe iliad, rend disponible gratuitement Stellar, sa plateforme IoT. Seul objectif : accélérer la digitalisation de l’économie et simplifier l’accès aux technologies innovantes.

L’inexorable dynamique de la digitalisation de la société, un avantage compétitif à saisir

Depuis le début de l’année, la transformation numérique connaît une forte accélération avec l’adoption massive du télétravail et des nouveaux outils liés à la mobilité. Un consensus se dégage : le retour en arrière semble impossible. Les entreprises françaises doivent accélérer l’adoption des nouvelles technologies et être au rendez-vous de l’innovation notamment celles impliquant les objets connectés.

De nouveaux gisements de valeurs sont mis en avant par une reconfiguration accélérée de la société dans son ensemble. La e-santé, au centre de toutes les attentions de l’instant, semble ouvrir le chemin de la transformation à des industries que l’on qualifiait jusqu’alors de traditionnelles. Les métiers de la construction, l’agriculture, le tourisme, la distribution ou encore le secteur public ont aujourd’hui des degrés de maturité très différents lorsqu’il s’agit de mesurer leur niveau de digitalisation.

Toutes les promesses formulées par l’IA, le Big Data et autres objets connectés ont toutes pour point commun d’être révolutionnaires dans les usages mais complexes à appréhender en mode projet tellement les briques pour les mettre en œuvre sont nombreuses et coûteuses. Autant de freins à la mise en œuvre de projets dont les principaux bénéfices tendent à l’optimisation des processus et de la masse salariale au service de la compétitivité des entreprises.

Stellar, une plateforme IoT sécurisée, indépendante des protocoles de communication

Les données métiers issues directement des entreprises doivent être exploitées, mais au préalable rassemblées au cœur d’une application connectée à toutes les sources d’information utiles. Objectif in fine, valoriser ces données. C’est pourquoi Jaguar Network a développé Stellar pour ses propres besoins. Stellar est une plateforme IoT qui permet de piloter ses propres usines numériques tout comme ses bâtiments tertiaires, véritables Smart Buildings.

Exécutable dans les infrastructures Cloud Souverain ATLAS de l’opérateur, cette solution peut aussi directement être déployée dans le datacenter local de ses utilisateurs industriels ou collectivités. Cette plateforme IoT est totalement ouverte et permet de connecter de multiples sources (API, bus industriel, capteurs Lora/Sigfox). Le développement peut être ouvert à ses utilisateurs pour qu’ils puissent directement y intégrer leurs capteurs ou données en provenance d’une application.

Kevin Polizzi, Directeur général de Jaguar Network « Avec Stellar, nous ouvrons plus de dix ans de développement SI et de R&D Jaguar Network à tous nos partenaires afin d’accélérer la révolution de l’IoT. La France doit être au rendez-vous de son histoire et accompagner la naissance de champions nationaux dans le domaine des objets connectés, marché en croissance à deux chiffres. La plateforme Stellar permet aux start-up comme aux grandes entreprises de bénéficier d’une solution immédiate, gratuite et sécurisée par un chiffrement de bout en bout, forte de plusieurs années d’exploitation en interne par les équipes Jaguar Network pour nos propres infrastructures. Pour accélérer les projets liés à la Smart City, au Smart Building et à l’Industrie 4.0, la collecte de données doit être simplifiée et réalisée en quelques clics dans un environnement de confiance.

Parce que nous avons tous une responsabilité pour stimuler la croissance de l’économie, nous devons simplifier des projets perçus comme complexes ou coûteux, c’est l’une des clés prioritaires de l’innovation au service des entreprises et des collectivités. Accompagner la reprise, c’est aussi créer les conditions du succès pour que les achats publics puissent protéger l’innovation française, le tout avec une logique forte de retour sur investissement. Un nouveau rapport privé/public doit être généralisé, 100% gagnant pour tous. »

La plateforme IoT interopérable et ouverte au service de la compétitivité

L’accélération de l’adoption des usages et des évolutions de business model nécessaires au monde d’après sera le fruit d’un travail collaboratif. Jaguar Network souhaite aujourd’hui prendre sa part et ouvrir ses outils internes visant à agréger les compétences des pépites françaises pour offrir de nouvelles opportunités aux entreprises et collectivités.