Les solutions Ixia complète votre offre existante en augmentant la taille et le champ d’activité de vos ventes, tout en apportant de la valeur ajoutée à vos clients. Les plus grandes entreprises les opérateurs, ainsi que les équipementiers réseaux font confiance à Ixia pour gérer :

la performance de leurs réseaux et de leurs applications

la résilience de la sécurité

la virtualisation

Ixia est le seul constructeur sur le marché à proposer des solutions pour l’ensemble du cycle de vie du projet, en partant planning réseau/design, en passant par l’implémentation jusqu’aux opérations réseaux en temps réel. Apprenez en plus sur Ixia et notre offre de solutions et produits uniques.