ITS Group, acteur de premier plan dans l’accélération de la transformation digitale, annonce ses résultats financiers semestriels pour 2023. Le groupe enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 90 millions d’euros, illustrant une croissance de +8%, témoignant ainsi de sa robuste performance au cours de cette période.

Chiffres clés du 1er semestre 2023

Comptes consolidés (en K€)

1er semestre 2022 1er semestre 2023 Variation

vs. n-1 Chiffre d’affaires Chiffres d’affaires 83 436 90 014 8% Résultats d’exploitation 4 192 4 288 2%

L’expertise au cœur de la croissance du groupe

Après une croissance solide en 2022, le groupe a maintenu son élan au premier semestre 2023, dépassant ses objectifs et confirmant son expertise dans les domaines clés comme les infrastructures IT, les services cloud, la cybersécurité, la gestion des flottes mobiles et le conseil.

Le chiffre d’affaires consolidé affiche une hausse de 8%, passant de 83,4 M€ au premier semestre 2022 à 90,0 M€. Cette croissance organique représente une augmentation de 7%, soit une contribution de 5,5 M€. La seule variation de périmètre résulte de l’intégration de YOUZOU (acquisition en octobre 2022) au sein de ITS Ibelem, représentant 1 M€ sur le 1er semestre.

En France, la croissance a été portée par ITS Services, avec des effectifs en hausse et des prix de vente plus élevés ainsi que les prestations de service en Mobilité par ITS Ibelem, qui ont connu une forte croissance, à la fois organique et grâce à l’intégration de Youzou.

À l’étranger, ITS Group Benelux a continué de croître, tout comme MIB Suisse, qui a progressé de 1,1 M€ grâce à des activités de négoce non-récurrentes.