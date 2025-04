iTrust, Gatewatcher, Stormshield, Mindflow, Wallix, Secuserve, Leviia et Whaller regroupent leurs expertises au sein d’une plateforme baptisée French XDR.

« L’objectif est d’apporter une vue unique aux équipes de sécurité afin qu’elles puissent identifier et corriger des vulnérabilités plus rapidement », déclare Jean-Nicolas Piotrowski, président d’iTrust, à l’occasion du Forum InCyber 2025.

La plateforme souveraine repose sur la technologie Reveelium d’analyse comportementale d’iTrust, filiale du Groupe Iliad. Gatewatcher gère la détection et réponses aux menaces réseaux (NDR). Stormshield s’occupe de la sécurité réseau des postes de travail et environnements industriels. Mindflow apporte son expertise dans l’automatisation et l’orchestration (SOAR). Wallix assure la gestion des accès à privilège (PAM). Secuserve protège les messageries électroniques. Leviia gère le stockage cloud et Whaller amène une suite collaborative certifiée SecNumCloud. La liste des partenaires pourrait s’élargir.

French XDR est hébergée chez Free Pro à Lyon et à Marseille. Elle s’adresse aux grosses PME, ETI et grands comptes. Une dizaine de clients l’ont déjà adoptée.