ITrust s’appuie désormais sur le SOAR (orchestration et automatisation de la réponse de sécurité) du Français Mindflow pour accélérer le temps de traitement des alertes de ses SOCs (centres opérationnels de sécurité). La technologie de Mindflow vient ainsi enrichir le package de produits et de services de cybersécurité que la filiale d’Iliad Free Pro met à la disposition de ses clients mais également de ses partenaires.

Historiquement, ITrust édite une solution de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) – reconnue pour la finesse de sa couche d’analyse comportementale – et un scanner de vulnérabilités. Deux produits qu’il combine avec des XDR du marché (détection et réponse étendue) – dont notamment ceux d’Eset et de Trend Micro – pour outiller ses SOCs ou ceux de ses clients. Avec Mindflow, ITrust est ainsi en mesure d’ajouter un volet orchestration à son offre couvrant 100% des règles d’attaque de la base MITRE et de se présenter comme un pourvoyeur de SOCs automatisés, explique en substance Jean-Nicolas Piotrowski, président-fondateur d’ITrust (photo).

De quoi accélérer le recrutement de nouveaux partenaires. Depuis qu’Iliad Free Pro a pris une participation majoritaire à son capital en mars 2023, le channel est devenu sa priorité. Iliad Free Pro lui a assigné comme objectif de faire monter la part de ses ventes indirectes à 90% de ses revenus à l’horizon 2028 contre 10% au moment du rachat.

Après dix-huit mois dans le groupe Iliad, ITrust revendique 350 partenaires – revendeurs, intégrateurs, infogérants, fournisseurs cloud, ESN. Un réseau qui compte pour près de 30% de ses ventes. Mais Jean-Nicolas Piotrowski considère que seuls une vingtaine d’entre eux – parmi lesquels, ITS Integra, ADNov, Safeo, Agileum – investissent réellement dans la marque.

Gros atout d’ITrust : ses solutions peuvent être installées sur site, ou souscrites sous forme de service hébergé. Même souplesse pour les partenaires qui peuvent héberger sa plateforme chez eux et produire eux-mêmes les services d’infogérance ou tout lui externaliser en marque blanche. ITrust propose même une formule en cogestion pour les partenaires qui n’ont pas encore d’équipe cyber mais qui souhaitent en monter une. Dans ce cas de figure, c’est ITrust qui se charge de former les ressources de son partenaire – en immersif – et qui assure les services d’infogérance jusqu’à ce qu’il soit autonome.

Fort d’une croissance annuelle de 40%, ITrust poursuit ses investissements en ressources humaines (l’effectif est passé de 80 à 140 personnes en 18 mois) et en R&D. Il prépare ainsi pour 2025 une offre de protection intégrale pour les PME basée sur sa suite actuelle enrichie, outre de l’orchestration, d’outils de sauvegarde et de lutte contre les spams et les phishings.