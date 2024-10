L’auteur-compositeur-interprète de 41 ans, Mika, sera la vedette du premier UnIT Show, le spectacle alliant technologies, musique et festivités que proposera RX, l’organisateur du salon IT Partners, en point d’orgue de sa 19e édition les 5 et 6 février prochain. Après quinze années passées au parc Disneyland Paris, IT Partners se tiendra pour la première fois à la Paris La Défense Arena, plus grande salle de spectacle indoor d’Europe. L’occasion pour RX de moderniser la formule de son évènement et de relancer sa croissance, bridée depuis plusieurs années par le manque surface. Au 29 septembre revendiquait déjà une centaine d’exposants signés. Lors de la 18ème édition en mars dernier, IT Partners avait accueilli 10.700 participants uniques, dont 7280 visiteurs (en hausse de 6,4 %), et 285 exposants.