Après s’être tenu en septembre en 2021 et en juin l’année dernière, le salon IT Partners revient en mars cette année, une période plus conforme à sa saisonnalité traditionnelle – et à laquelle les exposants sont plus attachés.

Malgré un contexte économique moins favorable que les années précédentes, le salon continue d’afficher, à un mois de l’ouverture, une dynamique positive en termes de nombre d’exposants et d’inscriptions. « Le nombre d’exposants est en progression de 9% [à environ 280 contre 256 en 2022] et les courbes d’enregistrement visiteurs dépassent déjà celles des deux années précédentes », se félicite Jean-François Sol Dourdin, directeur du salon. Pour rappel, l’édition 2022 avait enregistré 5.703 visiteurs uniques, un étiage environ 10% inférieur à l’avant-Covid.

En revanche, l’édition 2023 sera marquée par un léger recul (de -5 à -6%) de la surface d’exposition dû à une baisse de la taille moyenne des stands et par l’absence de plusieurs marques emblématiques. Des constructeurs tels que HP, Lenovo ou Fujitsu feront ainsi totalement l’impasse sur ce millésime 2023 et d’autres, comme Dell ou Microsoft se contenteront d’un espace sur le stand de leur grossiste (Arrow).

Pour autant, si certains acteurs historiques manqueront à l’appel, plus de 80 marques viendront (ou reviendront) pour la première fois, témoignant de la vigueur renouvelée du marché. Parmi les nouveaux exposants (ou les revenants), des poids lourds tels que : Arcserve, Arrow, HPE, Netgear, Ricoh, Solarwinds…

Sur le plan du format et de l’organisation, pas d’évolution notable à signaler mis à part la non-reconduction du programme de tables rondes qui avait été testé l’an dernier mais qui s’est avéré non concluant. En revanche, les espaces Go to channel (village startups), Cyber-entraînement (désormais en partenariat avec l’Alliance pour la Confiance Numérique), et Innovation (avec FVS) seront bien présents.

À noter, la jauge pour la soirée au Parc Walt Disney Studio permettant d’accéder à sept attractions dont le nouveau Campus Marvel Avengers a été porté à 4.000 personnes au lieu de 3.000 les années précédentes. Pour y participer, il faudra être muni d’un bracelet à récupérer sur le salon.