L’intégrateur de solutions de gestion d’entreprise pure player Microsoft fait évoluer sa gouvernance pour tenir compte de l’évolution de son métier. La société présidée par Jérôme Bazin a annoncé fin septembre la création d’un comité de direction qui consacre la montée en puissance de quatre de ses managers : Caroline Martin, DRH et DAF, qui a été nommée directrice du secrétariat général ; Julien Leroy, directeur des offres et innovations (ex-directeur du centre de services) ; Pierre Scherer, directeur des opérations (ex-responsable du pôle Dynamics 365) ; et Christophe Guirauton, directeur commercial et marketing (ex- directeur client PME).

Initialement, Isatech était spécialisé dans la mise en œuvre d’ERP et de CRM Microsoft Dynamics. Mais depuis quelques années, la société tend à prendre en charge la numérisation de l’ensemble des flux et des processus internes et externes de ses clients. Les projets sont de moins en moins exclusivement orientés ERP ou CRM et combinent de plus en plus ERP, CRM, outils collaboratifs, solutions de dématérialisation, infrastructures cloud, etc.

Pour s’adapter à cette nouvelle donne, l’entreprise a choisi de monter en compétences sur les infrastructures cloud et les solutions collaboratives. Elle a fait pour cela le pari de la croissance externe en rachetant en janvier 2020 le nantais Tryade, un spécialiste du Cloud Azure, qui lui a apporté en sus une expertise cybersécurité. L’intégrateur a également mis en place une démarche conseil avec une équipe dédiée, formée à l’accompagnement au changement.

Étape importante de sa transformation, la société a annoncé en janvier de cette année la réorganisation de ses opérations avec le regroupement de ses anciens pôles ERP et CRM. La direction des opérations a été créé à cette occasion. Quant à la direction de l’innovation, elle a été créée en avril dernier et vise à poursuivre le mouvement de repositionnement et de mutation de l’offre. Isatech est resté jusqu’ici extrêmement fidèle aux technologies Microsoft, qui imprègnent 85% à 90% des solutions qu’il met en œuvre. Mais l’intégrateur distribue également des produits complémentaires et des add-ons (notamment sur les secteurs des services et de l’industrie 4.0). Une offre qui a vocation à s’étoffer.

La création de son comité de direction est aussi le marqueur pour Isatech de sa volonté d’accélérer sa croissance. Passée de 16 M€ de chiffre d’affaires en 2016 à 25 M€ en 2019 (pour un effectif de 250 personnes), la société a vu sa croissance se tasser au cours des deux derniers exercices. Elle devrait terminer 2021 sur un chiffre d’affaires comparable à celui de 2019. L’objectif est désormais d’atteindre 40 M€ d’ici à la fin de 2023 pour un effectif de 400 personnes.

Un objectif qui passera bien-entendu par au moins une nouvelle opération de croissance externe. Isatech cherche une cible susceptible de le renforcer sur ses secteurs d’activité de prédilection : les fournisseurs de produits de grande consommation, les commissaires-priseurs (et les avocats), les services et l’industrie 4.0, sur l’international (40% de ses projets) et sur des produits complémentaires.

Photo : de gauche à droite, Pierre Scherer, Christophe Guirauton, Caroline Martin et Julien Leroy