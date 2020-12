L’exploitant de datacenters neutres a été retenu par l’opérateur de services numériques lyonnais IPLine pour héberger le système d’information d’un nouveau client d’envergure nationale. IPLine compte déjà six points de présence en région Rhône-Alpes et en Île-de-France où il héberge son propre système d’information et ceux de ses clients. Mais ce projet a nécessité pour IPLine de revoir son dispositif existant. Le choix d’IPLine s’est porté sur le site Euclyde de Villeurbanne.

Un datacenter d’une capacité totale de 300 baies – mais dont seule la première tranche de 100 baies est en service – qui a la particularité d’être situé en centre-ville à quelques encablures du Centre d’Affaires Lyon Part-Dieu. En Production depuis deux ans, ce datacenter est certifié ISO 27001 et Hébergement de données de santé depuis janvier dernier. Un point déterminant pour IPLine, lui-même certifié ISO 27001 et HDS.

Euclyde explique dans un communiqué que le choix de ce datacenter a également été motivé par la possibilité de créer une salle d’hébergement sur mesure et adaptée aux attentes d’IPLine. Anwar Saliba, directeur général d’Euclyde Datacenters, souligne par ailleurs qu’IPLine a probablement été sensible au fait qu’Euclyde maîtrise l’ensemble de ses moyens de production – tout est réalisé par ses équipes internes – ; à sa flexibilité, notamment en matière juridique, à ses garanties en matière de sécurité et de conformité et à son statut d’acteur souverain à capitaux français.

Les acteurs de l’IT (ESN, hébergeurs cloud, etc.) représentent environ 50% du portefeuille clients d’Euclyde. Des acteurs comme Solutions 30 ou Axians comptent parmi eux. Société de 35 personnes, Euclyde exploite six datacenters répartis sur la façade Est de la France (Sophia Antipolis, Besançon, Aix, Lyon et Lognes) et représentant plus de 5.000 m2 de surfaces cumulées. Un septième a été annoncé à Strasbourg qui devrait entrer en service à la fin de l’été 2021. Et une deuxième tranche devrait être livrée à la fin du premier trimestre à Villeurbanne.