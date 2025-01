Signe des temps et de la crise traversée par l’architecture x86 alors que l’architecture ARM espère s’emparer du marché des Copilot+ PC, Intel a clôturé l’année 2024 en annonçant l’abandon de son initiative x86S, dernier déboire d’une année compliquée…

L’année 2024 a été particulièrement difficile pour Intel, avec un marché PC en pleine mutation, l’incontrôlable domination de NVidia dans l’univers des GPU pour l’IA, des résultats financiers en forte baisse, plus de 15 000 suppressions de poste et pour enfoncer le clou l’éjection de sa valeur de l’indice Dow Jones. Et cette situation tendue se reflète aujourd’hui dans sa jusqu’ici totale maîtrise de l’architecture x86, où Intel n’est désormais clairement plus l’unique maître à bord.

En mai 2023, Intel avait lancé l’initiative x86S, une proposition pour revisiter l’architecture des processeurs x86 pour ne plus en conserver que le jeu d’instructions 64 bits. L’idée visait à simplifier l’architecture x86 pour la rendre moins complexe, plus compétitive et plus économe en énergie en supprimant la compatibilité avec les modes 16 bits et 32 bits historiques et devenus bien moins pertinents désormais. L’entreprise s’appuyait sur l’idée que les systèmes d’exploitation et applications modernes, comme Windows 11, exploitent quasi exclusivement le 64 bits, et que la virtualisation est suffisamment avancée pour prendre en charge les besoins anciens.

Cependant, cette ambition a fait long feu. Il y a quelques jours, en fin d’année 2024, Intel a officiellement annoncé l’abandon de son projet x86S, confirmant qu’il ne poursuivra plus le développement de cette spécification qui, sur le papier, paraissait prometteuse.

À la place, la société mise désormais sur le x86 Ecosystem Advisory Group, un consortium fondé en octobre 2024, réunissant notamment Intel, AMD, Microsoft, Google, Red Hat, HPE, ainsi que des personnalités telles que Linus Torvalds. L’objectif est en effet désormais de définir collégialement l’avenir de l’architecture x86 afin de conserver son attractivité auprès des développeurs et des entreprises.

Cette annonce démontre de façon assez flagrante qu’Intel n’est plus désormais en position d’imposer seul des changements de cap majeurs à l’architecture x86. AMD, déjà très influent grâce à ses avancées technologiques (après tout on lui doit l’évolution 64 bits) et à ses parts de marché en hausse, veut désormais jouer un rôle plus déterminant dans la feuille de route x86. Avec le x86 Ecosystem Advisory Group, la dynamique de l’écosystème privilégie donc la collaboration et la concertation, plutôt qu’une vision unilatérale.

Reste la grande question que l’année 2025 devrait commencer à éclairer de réponses : même avec cette alliance, l’architecture x86 pourra-t-elle survivre à la poussée de l’écosystème ARM dans l’univers des PC et Copilot+ PC ? Le CES 2025 qui ouvre ses portes cette semaine devrait aussi apporter quelques pistes de réponse et confirmer les tendances.