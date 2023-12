Poursuivant sa stratégie de réduction des coûts, Intel a annoncé son intention de licencier plus de 300 employés en Californie, 76 à son siège de Santa Clara et 235 au centre de recherche et développement de Folsom. C’est la cinquième fois que le géant des semi-conducteurs annonce des suppressions de postes cette année.

La Californie, où Intel emploie plus de 13 000 personnes, est particulièrement touchée. Le campus de Folsom avait déjà perdu 549 postes lors des précédentes vagues de licenciements, soit un peu plus de 10% de son effectif. 175 personnes avaient aussi été licenciées au siège en août dernier.

« Intel s’efforce d’accélérer sa stratégie tout en réduisant les coûts grâce à de multiples initiatives, y compris certaines réductions d’effectifs spécifiques à des activités et à des fonctions dans l’ensemble de l’entreprise », a commenté le porte-parole de l’entreprise Addy Burr dans un communiqué.

Affecté par la chute du marché du PC, Intel avait annoncé l’an dernier vouloir réduire ses coûts de 10 milliards de dollars d’ici 2025, grâce à des licenciements, une réduction des horaires et éventuellement la vente de divisions. Les employés peuvent donc craindre d’autres vagues à venir en 2024. Selon les derniers relevés officiels, Intel comptait 131.900 employés fin 2022.