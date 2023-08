L’intégrateur américain Insight annonce l’acquisition du prestataire britannique de services IT Amdaris, spécialisé en conseil, développement de logiciels, support d’applications et infogérance. Ce dernier dispose d’une forte présence en Europe de l’Est.

Partenaire certifié Microsoft Gold depuis plus de 10 ans, avec plus de 800 collaborateur·rice·s, Amdaris met à disposition de ses clients des équipes externalisées, spécialisées dans les applications logicielles d’entreprise et grand public pour le back-end, le cloud, le mobile, l’analyse de données et le front-end web.

« Avec l’arrivée d’Amdaris, Insight va pouvoir s’agrandir, améliorer ses capacités technologiques et proposer une gamme encore plus large de services et de solutions à ses clients de la région EMEA », déclare Joyce Mullen, PDG d’Insight, dans un communiqué.

« Avec Amdaris, la position d’Insight en tant qu’intégrateur de solutions de premier plan sera renforcée », ajoute Adrian Gregory, président d’Insight EMEA. « Les clients d’Amdaris ont à leur tour accès à notre expertise approfondie en matière de cloud, de données, d’IA, de cybersécurité et de périphérie intelligente, renforcée par les relations de longue date d’Insight avec plus de 6.000 partenaires technologiques à travers le monde. »

« Les partenariats et certifications d’Insight aideront sans aucun doute nos clients existants à penser de manière encore plus ambitieuse à leurs objectifs de transformation », conclut Andy Rogers, co-PDG d’Amdaris.

Le montant de la transaction n’a pas été révélé.