Souvent sous-estimée mais lourde de graves conséquences pour les organisations, la fraude à l’identité est la face cachée de la cybersécurité. Pour répondre à cette menace en constante augmentation, Innovation&trust, reconnue Tiers de confiance via sa filiale Certigna, lance une gamme complète et intégrée de solutions pour permettre aux entreprises comme aux individus de mieux se protéger.

La fraude à l’identité a représenté en 2022 un coût financier de 61 milliards d’euros pour les entreprises dans le monde (source : étude du département Retrait décisions d’Aberdeen Group). D’ici 2025, la facture pourrait atteindre les 190 milliards d’euros, concernant aussi bien le secteur privé (assurances, banques, etc.) que public (source : Juniper Research).

En France, plus de 7 entreprises sur 10 ont d’ailleurs déclaré avoir été victimes d’au moins une tentative de fraude (source : Euler Hermes-DFCG – 2022).

La mise en place de processus de vérification de l’identité des clients (KYC – Know Your Customer), déjà reconnu dans le domaine bancaire, devient donc vitale pour protéger toutes les entreprises contre cette forme de cybercriminalité.

Une offre modulaire et intégrée contre la fraude à l’identité

Pour accompagner les entreprises et services publics face à ce phénomène,

Innovation&trust, la digital factory de Tessi, lance une offre unique et complète de services et solutions de lutte contre la fraude à l’identité. Éditée par Certigna, son pôle dédié à la confiance numérique, cette offre regroupe les solutions indispensables à la sécurisation des 6 étapes essentielles de tout parcours digital :

Identifier : plateforme de vérification d’identité à distance, via flux vidéo et preuve de vie (contrôles biométriques) permettant d’assurer le niveau de contrôle d’identité eIDAS souhaité (faible, substantiel, élevé). Certification PVID en-cours. Authentifier : certificats électroniques permettant une authentification forte pour les personnes physiques et morales (signature des documents numériques, certification d’emails et documents numériques, certification de serveur). Signer : Solution clé en main, en mode API ou portail, pour signer et faire signer des documents​ suivant des workflows simples ou complexes, mono ou multi-signataires. Fiabiliser : solutions de datage irréfutable au niveau européen et de cachet électronique visible 2D-Doc garantissant l’authenticité et l’intégrité des documents administratifs (bulletins de salaire, justificatifs de domicile…) Sécuriser : hébergement certifié et souverain. Services de sécurisation des infrastructures IT et des transactions (PKI)​ Garantir : cellules expertes de relation client front to back et d’agents délégués, dédiées à la vérification d’identité et à la lutte contre la fraude.

« La fraude à l’identité constitue une entrave à la confiance et donc à la croissance des entreprises et au dynamisme des relations commerciales. Protéger l’activité des entreprises et garantir la fiabilité des preuves documentaires délivrées par les services publics requièrent des solutions à l’état de l’art. Notre offre intégrée et ses différentes solutions qui sont qualifiées eIDAS, RGS et certifiées ISO 27001, visent à protéger les organisations de toutes tailles », déclare Emmanuelle Ertel, directrice générale d’Innovation&trust.