Certigna, tiers de confiance numérique du groupe TESSI, lance une grande campagne de recrutement de partenaires éditeurs pour accélérer sa croissance et développer ses parts de marché à l’échelle nationale. Plus concrètement, Certigna souhaite créer de la valeur en permettant à ses partenaires d’intégrer dans leur offre, en marque blanche, ses services de confiance reconnus tels que la signature électronique (simple, avancée, qualifiée), l’horodatage qualifié ou encore l’hébergement de données sensibles au sein du Cloud de Confiance Certigna.

C’est dans ce contexte que Certigna souhaite tisser des alliances stratégiques avec des éditeurs de solutions de GED, ERP et également d’applications métiers. À travers ces accords, les partenaires pourront donc intégrer aisément des solutions de confiance utilisées à ce jour par les organisations les plus exigeantes et répondre efficacement aux nouveaux enjeux liés à la dématérialisation.

Pour accompagner au mieux ses partenaires, Certigna mettra à leur disposition des ressources techniques (API), support et commerciales. À travers cette nouvelle politique commerciale, Certigna donnera la possibilité à ses partenaires de s’appuyer sur des solutions made in France qui leur permettront d’accroitre leur proposition de valeur.

Frédéric Tostain – Directeur Commercial de Certigna « Nous allons lancer une nouvelle étape de notre stratégie de croissance et nous ouvrir aux éditeurs de logiciels qui souhaitent proposer des services de signature électronique et d’horodatage performants. Nous avons fortement investi pour proposer des API leur permettant d’intégrer rapidement nos solutions et de les diffuser largement dans une logique industrielle. Certigna est donc un véritable relai de croissance pour les éditeurs qui souhaitent répondre aux nouveaux enjeux numériques de leurs clients (dématérialisation, continuité des activités à distance, confiance numérique …). Productivité, qualité et sécurité sont les grands bénéfices liés à l’utilisation de nos solutions. À ce jour, près de 2 000 sociétés et organismes publics utilisent nos offres pour mener à bien leur transformation numérique dans un cadre de confiance. »