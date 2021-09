Certigna, Tiers de confiance numérique du groupe TESSI, annonce la disponibilité immédiate de Certigna Cloud, une nouvelle offre d’hébergement souveraine 100 % française qui repose sur des technologies et infrastructures éprouvées.

L’usage croissant du cloud computing et l’externalisation progressive du SI des entreprises sont aujourd’hui des données stratégiques pour les professionnels. Dans ce contexte, s’appuyer sur des infogéreurs qui offrent des garanties de sécurité, de performance et de confidentialité est un impératif. Au regard de ces éléments, Certigna qui propose déjà de nombreuses technologies de confiance (certificats électroniques, signature électronique, horodatage, etc.) fait évoluer son offre en lançant Certigna Cloud. Ce faisant Certigna souhaite se positionner comme un guichet unique pour permettre à ses clients d’évoluer dans une sphère numérique sécurisée.

Concrètement, Certigna Cloud est une solution d’hébergement informatique sur mesure parfaitement sécurisée, alliant la conception et l’implantation d’architectures Cloud. Mieux que l’hébergement de serveurs web, Certigna est donc en mesure d’héberger des sites internet institutionnels ou marchands, des intranets, des applicatifs métiers, des données, des ressources cryptographiques, etc.

Certigna Cloud propose une infrastructure garantissant une protection ad hoc des données. Ces dernières sont stockées en France et sont protégées par les réglementations européennes (RGPD notamment). De plus, Certigna Cloud bénéficie de nombreuses certifications (ISO 27001, HDS) qui répondent à de nombreux cas d’usages et garantissent une qualité de service de premier plan. En réponse à la souveraineté numérique, Certigna protège donc ses clients contre les risques d’extra-territorialité des réglementations des pays tiers du type Cloud Act.

Ahmed Amaddiou, Responsable commercial de l’offre Certigna Cloud précise : « Nous sommes fiers de lancer cette offre qui est l’assurance pour nos clients de s’appuyer sur des infrastructures de confiance pour externaliser leur SI au sein de datacenters français. Notre offre permet de répondre aux attentes spécifiques de chaque entreprise en déployant un service sur mesure et adapté à leurs besoins. Au niveau des données de nos clients, nous offrons une parfaite transparence sur leur localisation, leur sécurité, leur confidentialité, leur traçabilité et leur réversibilité dans le respect de la norme RGPD. Enfin au-delà de l’hébergement, Certigna Cloud permet de mettre en place une démarche d’infogérance dans les meilleures conditions. »