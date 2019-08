Le propriétaire d’Ingram Micro, le conglomérat chinois HNA, serait selon Bloomberg et Reuters en « négociations avancées » pour vendre une participation majoritaire dans le distributeur d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars.

Selon les sources de nos confrères, un groupe d’investisseurs, dirigé par la société de capital-investissement asiatique RRJ Capital, serait en train de finaliser un accord en ce sens. A en croire une source de Reuters proche du dossier, RRJ injecterait des fonds via des obligations convertibles HNA, lui donnant ainsi le contrôle du grossiste.

HNA, qui détient 230 milliards de dollars d’actifs, y compris des hôtels et des sociétés de logistique, a acquis Ingram Micro pour 6 milliards de dollars en 2016.

Selon son site consulté par Channel Partner Insight (CPI), RRJ qui annonce à peine 11 milliards de dollars sous gestion concentre ses investissements en Chine et en Asie du Sud-Est et emploie seulement 35 personnes basées à Hong Kong et à Singapour.

En mai 2018 déjà des rumeurs de ventes avaient circulé, rapidement démenties par HNA. Ce dernier avait alors assuré que le grossiste constituait un investissement stratégique « ainsi qu’une pierre angulaire et un actif important de la transformation et du développement de la société ». Mais en décembre de la même année, le groupe chinois avait reconnu qu’il était en négociations préliminaire pour céder Ingram Micro pour 7,5 milliards de dollars, dont 1,5 milliard de dollars de dettes. Apollo Global Management avait alors été cité comme acquéreur potentiel.

Le directeur général du distributeur britannique Westcoast, Alex Tatham, a indiqué à CPI qu’un long processus de vente d’Ingram était nocif pour le grossiste américain. « Quelque chose doit se produire chez Ingram Micro car il stagne. Quelqu’un doit le faire avancer et lui injecter un peu de rythme. Il ne peut pas toujours être à vendre. »