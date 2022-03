Infotel a présenté des résultats annuels 2021 en forte progression. Dans un contexte de marché favorable caractérisé par une forte dynamique commerciale, l’ESN spécialisé dans les systèmes de gestion des grands comptes, enregistre un chiffre d’affaires de 263,4 M€ en année pleine, en croissance de 12 % d’une année sur l’autre, et de +6,1 % par rapport à 2019, conforme à l’objectif fixé de dépasser les performances enregistrées en 2019. Son activité Services dégage un chiffre d’affaires de 255 M€ (+12,4 %) et son activité logicielle de 8,5 M€ (+1,3 %).

La dynamique commerciale se traduit par une nette amélioration des indicateurs de résultats. Le résultat opérationnel courant, hors attribution d’actions gratuites, s’établit à 24,5 M€ (+15,3 %). Après comptabilisation de la charge d’impôt, le résultat net ressort à 13,7 M€ (+ 45,5 %), représentant un taux de marge nette sur la période de 5,2 %. L’entreprise prévoit de verser un dividende de 1,60 € par action au titre de l’exercice 2021.

L’effectif total du Groupe se situe à près de 2 600 personnes à fin décembre 2021 et le taux d’intercontrat reste faible à 1,8 % en moyenne sur l’année.

Infotel, qui initie en 2022 son plan stratégique 2026, affiche sa confiance pour le nouvel exercice. L’entreprise prévoit de maintenir un niveau de croissance supérieur à celui de son marché de référence. Elle vise une accélération de son développement reposant à la fois sur la croissance organique, le recours ponctuel à l’offshore pour pallier la pénurie d’informaticiens en France, et une politique d’acquisition ciblée en France et à l’international.

L’un des objectifs du plan stratégique est de doubler à horizon 2026 la contribution de l’activité Logiciels, notamment par la montée en puissance des nouvelles offres Orlando (documentation technique des avions) , Deepeo (conformité des données et RGPD) et Arcsys (archivage), ou l’intégration de nouveaux produits en cours de développement. À l’horizon 2026, Infotel ambitionne ainsi de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 380 M€, hors acquisition, représentant une croissance organique moyenne de près de 8 % par an, avec une marge opérationnelle courante supérieure à 10 %.