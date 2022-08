Le spécialiste américain du contrôle de réseau Infoblox promeut Aric Ault au poste de responsable channel de la région EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique).

Ce dernier, auparavant basé à Amsterdam, était directeur principal des ventes Europe du Nord d’Infoblox. A ce nouveau poste en Andalousie, il aura pour mission de diriger une équipe afin de renforcer la relation avec les partenaires et de développer de nouveaux programmes.

« Les partenaires channel sont essentiels à notre stratégie go-to-market », déclare Aric Ault dans un communiqué. « Sous la direction de Chris Millerick, notre VP Channel, la proportion d’accords impliquant nos partenaires est passée de 90 à 95% », précise-t-il.

Avant de rejoindre Infoblox il y a plus de trois ans, Aric Ault a occupé divers postes de direction des ventes, notamment chez Four Winds Interactive (FWI) à Dubai pendant deux ans et chez Cisco – à Londres puis aux Emirats Arabes Unis – durant plus de sept ans. Diplômé d’un MBA de l’école de commerce de Copenhagen en 2001, il a auparavant travaillé pendant plus de 10 ans à Chicago.

Fondée en 1999 à Chicago, Infoblox a aujourd’hui son siège social à Santa Clara en Californie, avec 28 bureaux dans le monde. La société est détenue par les fonds d’investissement Vista Equity Partners et Warburg Pincus.