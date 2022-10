Le groupe français IMS Networks signe un partenariat avec l’opérateur belge Win. Créé à Castres en 1997, IMS Networks s’est développé autour de la gestion de réseaux télécoms d’entreprises de haute criticité avant de se diversifier depuis 2014 dans la cybersécurité, notamment sur les services managés de détection et réponse. C’est cette expertise qui intéresse Win, opérateur de réseau, hébergeur et intégrateur TIC, alors qu’il s’apprête à mettre en place sa plateforme « Cyber Security Operation Center » (CyberSOC). Le partenariat vise plus largement à renforcer les offres de cybersécurité auprès de ses clients privés et publics en Belgique et au Luxembourg.

« Notre ambition avec IMS Networks est d’accompagner les professionnels face à l’enjeu stratégique de la protection des données », commente dans un communiqué Philippe Naelten, le PDG de Win. « Notre solution de défense, qui allie détection instantanée et analyse précise des incidents de sécurité, répond en tous points aux besoins des entreprises et des administrations publiques, qui sont confrontées à une crise de la sécurité. »

Win prévoit d’engager une vingtaine d’experts et d’analystes en sécurité pour assurer ce service de surveillance et d’analyse en continu, qui intégrera des plateformes de surveillance de type SIEM (Security Information & Event Management) et NDR (Network Detection and Response). IMS Networks, qui revendique 1300 sites en supervision, apportera son expertise pour répondre aux côtés de Win aux enjeux de la cybermenace.

« Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie de rayonnement à l’international avec notamment notre filiale Cyblex Technologies », ajoute Stéphane Chmielewski, Directeur des Services et de l’Innovation d’IMS Networks. « Il nous offre la possibilité d’apporter des solutions efficientes pour tout secteur d’activité en répondant à leurs enjeux aussi bien métiers que de cybersécurité, de conformité et de souveraineté. »