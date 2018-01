Le groupe IJNext a conclu son exercice 2017 sur un chiffre d’affaires record de 56 M€, en croissance de 48%, et un excédent brut d’exploitation de l’ordre de 7%. C’est 4 M€ de plus que ce que le groupe avait été budgété initialement.

Ces bons chiffres sont à mettre au crédit du succès de la fusion de sa filiale J3Tel, spécialisée dans la métrologie de la performance système et applicative, avec son homologue NetQuality, racheté en décembre 2016. Les deux structures, de taille équivalente – elles réalisaient chacune environ 10 M€ de chiffre d’affaires en 2015 avec une trentaine de collaborateurs – ont fusionné leurs équipes dans les jours qui ont suivi le rachat.

Mais si les équipes ont été regroupées sous un management unique, le groupe a veillé à ne brusquer personne. Décision a été prise par exemple de garder les locaux des deux sociétés, les-uns aux Ulis et les autres à Nanterre. « Cela crée de la complexité en plus mais, en cette période de pénurie de ressources IT, c’est un facteur de fidélisation », expose Jean-Marc Odet, PDG d’IJNext.

Un an après, la greffe semble avoir parfaitement pris. Rebaptisé Tenedis, le nouvel ensemble a vu son effectif grimper à 70 personnes et son chiffre d’affaire progresser de 30% à environ 28 M€. Et ce malgré un catalogue produits recentré sur les cinq marques phares du marché, à savoir : Netscout, Gigamon, Ixia, Riverbed et Dynatrace.

« Les clients apprécient la largeur, unique sur le marché, de notre palette de services et de solutions, notre focalisation sur les métiers de la performance IT, notre transversalité…, souligne Jean-Marc Odet. Ils apprécient aussi notre neutralité et notre indépendance vis-à-vis des éditeurs et des constructeurs. »

L’autre filiale du groupe, Interdata, spécialisée dans l’intégration et la sécurisation d’infrastructures et de réseaux, a également enregistré une année exceptionnelle, avec une croissance de 30% de ses revenus. Une dynamique qui s’est nourrie notamment du travail effectué pour faire évoluer son offre et son expertise vers les outils d’automatisation et les technologies définies par logiciel de ses partenaires historiques, à savoir : Juniper, Extreme Networks, Efficient IP et Adva Optical Networking (ex-NRV).

Sur l’exercice 2018, le groupe souhaite calmer le jeu en matière de croissance, en se limitant à un modeste +8%, afin de se concentrer sur le recrutement (15 postes sont actuellement ouverts) et solidifier ce qui a été accompli, notamment sur Tenedis. Plusieurs chantiers sont prévus à cet effet : le renouvellement de sa certification ISO 9001 (management de la qualité), sa conformité RGPD (prévue pour avril), et la certification ISO 27001 (sécurité des suystèmes d’information) d’ici à la fin de l’année.

Autre chantier prioritaire cette année : la conformité RSE, un prérequis demandé par ses clients, précise Jean-Marc Odet. « On veut s’assurer qu’on s’occupe correctement de nos employés, que l’on respecte les régles de l’art en matière d’entretiens annuels, de formation, d’éthique, de traitement des déchets, etc. » Le groupe s’inscrit à cet effet dans la démarche EcoVadis depuis deux ans.

Dernier chantier en cours : l’ouverture d’une agence à Marseille dans le prolongement de celle ouverte avec succès à Lyon il y a deux ans. Deux embauches sont à la clé.