IBM vient d’annoncer la cession de sa plateforme de prêts hypothécaires Seterus à Mr. Cooper Group, un spécialiste du secteur. « IBM a acquis Seterus à la suite de la crise financière de 2008 pour aider un client à gérer un portefeuille de prêts en difficulté. Nous avons réussi ce travail de gestion hypothécaire et le portefeuille est maintenant beaucoup plus stable. Le moment est venu de céder cette activité, qui n’est plus au cœur du portefeuille d’IBM, à un spécialiste des services hypothécaires dont l’expertise et la taille peuvent faire progresser cette activité », explique dans un communiqué publié par Mr. Cooper Group Jay Bellissimo, directeur général en charge de la transformation des processus cognitifs chez IBM Global Business. Seterus jouit d’une grande autonomie au sein de Big Blue.

Mr. Cooper envisage de financer cette acquisition en numéraire et en droits d’hypothèques. L’opération, dont les conditions financières ne sont pas révélées, devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre.

IBM explique que Seterus a contribué à son chiffre d’affaires 2018 à hauteur de 200 millions de dollars. La plateforme compte environ 300.000 clients.

Mr. Cooper est l’un des plus importants prestataires de services de prêts au logement aux Etats-Unis.

Rappelons qu’IBM, qui a annoncé en octobre dernier l’acquisition pour 38 milliards de dollars de Red Hat, s’est depuis délesté d’une partie de ces logiciels au profit de la société de services IT indienne HCL contre le versement de 1,8 milliard de dollars.