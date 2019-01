Un document figurant sur le site Web de l’autorité allemande de la concurrence, apparu à la veille du Nouvel An, fait référence à une acquisition par IBM Allemagne de certains actifs de T-Systems International dans les secteurs des services informatiques et de la sous-traitance informatique révèle The Register. Etonnant quand on sait qu’IBM à plutôt tendance à désinvestir ce secteur .

Selon nos confrères qui s’appuient sur le site allemand IT Zoom, Big Blue va dépenser 860 millions d’euros dans cette opération.« Ce n’est pas une vente du secteur d’activité », a fait savoir la filiale de Deutsche Telekom à The Register. « T-Systems continuera à offrir des services sur le marché et à les dispenser aux clients, tandis qu’IBM fournira une part de ces services. »« IBM et T-Systems prévoient de signer un accord dans le domaine des services mainframe. Les contrats clients existants ne seront pas affectés. T-Systems continuera à offrir des services mainframe, mais fournira par la suite ces services avec IBM », a de son côté expliqué la firme d’Armonk à nos confrères.

T-Systems subit en ce moment une douloureuse restructuration, ramenant notamment sa présence de 100 villes à 10 villes. En juin dernier, le patron de la filiale de Deutsche Telekom, Adel Al-Saleh, avait confirmé une rumeur selon laquelle 10.000 des 37 000 employés de l’entreprise seraient remerciés.

Selon le Handelsblatt, 400 salariés de T-Systems seront transférés chez IBM si l’accord entre les deux entreprises obtient le feu vert des autorités de la concurrence allemandes. Le journal économique d’outre-Rhin estime que les services transférés chez le géant américain représenteront environ 800 millions d’euros sur 10 ans. Si le Bundeskartellamt Office donne son accord, le transfert aura lieu en mai prochain.

On attend avec intérêt les résultats d’IBM au quatrième trimestre. On verra alors si les services technologiques de la firme d’Armonk, en légère baisse au dernier trimestre, poursuivront leur repli.