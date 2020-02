Mercredi, IBM a annoncé la suppression de deux de ses principales lignes de stockage hors mainframe – Storwize et Flash Systems A9000 – et leur remplacement par une seule nouvelle famille qui fournit des systèmes compatibles d’entrée, de milieu et haut de gamme pour des environnements hybrides ou multicloud. Tous exploitent la plateforme logicielle IBM Spectrum Virtualize qui prend en charge plusieurs centaines de systèmes de stockage multifournisseur et offre des services de données de classe entreprise contrôlés par un seul plan de gestion.

« Ils ont plus de caractéristiques, plus de fonctionnalités et des prix plus bas », a indiqué à CRN Eric Herzog, directeur marketing et vice-président Worldwide Storage Channels d’IBM. Aucun changement n’est prévu pour les systèmes de stockage DS8000, qui sont axés sur le marché des ordinateurs centraux, a-t-il précisé.

« IBM tire parti des avantages de ses familles de stockage Storwize et 100% flash, de toute la puissance de Storwize et de toute la technologie de virtualisation du stockage d’IBM », a commenté un important partenaire de Big Blue Elliott au CRN. « En mariant les deux, les clients obtiendront des performances ultra élevées, une évolutivité exceptionnelle, une interface commune et, plus important encore, la simplification. Pour moi, cela est tout à fait logique. »

La nouvelle famille FlashSystem offre une disponibilité de 99,9999%, des redondances matérielles complètes et une réplication sur deux ou trois sites. Elle propose également une prise en charge multicloud hybride transparente et offre une gamme complète de capacités de sécurité promet Eric Herzog. Seules quelques fonctionnalités ne sont pas disponibles sur les modèles d’entrée de gamme car les contrôleurs de ces derniers n’ont pas assez de puissance pour le faire, a-t-il ajouté.

Trois des cinq systèmes annoncés offrent en outre la connectivité hôte NVMe Flash et Fibre Channel NVMe, la compression haute performance et la compression par modules FlashCore d’IBM, la virtualisation du stockage externe du stockage non IBM et l’extensibilité avec la mémoire de classe de stockage.

Les systèmes d’entrée de gamme et de milieu de gamme sont exclusivement commercialisés par le channel, les systèmes haut-de-gamme sont proposés par IBM Direct, en co-vente ou via des partenaires.

Les prix de la gamme FlashSystem n’ont pas encore été communiqués.