Le spécialiste des solutions de gestion des ressources humaines HR Path va acquérir l’intégralité du capital de Go-Cloud Solutions, une société de conseil en SIRH répertoriée comme « Workday Advisory Partners ». Basée à Paris, Go-Cloud Solutions opère en France, au Royaume Uni et en Inde. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

« Cette acquisition va nous permettre de renforcer notre pôle Workday et notre expertise conseil. Nous étendons ainsi notre couverture mondiale comme le prévoit notre plan de croissance. Nous ajoutons, l’Inde à notre réseau international. Les équipes Go-Cloud Solutions vont consolider notre présence au Royaume-Uni et en France », explique dans un communiqué le co-CEO d’HR Path, Cyril Courtin (au centre de la photo).

« Cette alliance va nous permettre d’accéder à de nouveaux marchés et services, d’accroître et structurer nos offres (incluant l’implémentation de Workday), tout en conservant la flexibilité de Go-Cloud Solutions au bénéfice de nos clients », explique de son côté Thomas Ortega (à droite sur la photo), associé & co-fondateur de Go Cloud Solutions.

« Je suis ravi de rejoindre le groupe HR Path et de faire du Royaume-Uni la pierre angulaire du développement commercial de la société », ajoute Prithu Gaharwar (à gauche sur la photo), l’autre associé et co-fondateur de Go Cloud Solutions. « Ce partenariat offre à nos deux entreprises des possibilités d’évolution évidentes : tandis que de plus en plus de départements RH et d’entreprises amorcent leur transition vers une solution de collaboration plus ouverte, digitale et internationale, nous sommes idéalement placés pour les accompagner. »