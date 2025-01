HPE va unifier les incitations commerciales pour ses partenaires en un seul programme de partenariat mondial au cours de son année fiscale 2026. D’ici là, l’entreprise prévoit de maintenir les incitations en cours pour ses offres Alletra, Private Cloud AI et VM Essentials, dans le cadre de ses programmes Partner Ready et Partner Ready Vantage.

« L’unification du programme permettra de réaliser d’importantes économies de frais administratifs pour les partenaires opérant dans des domaines variés, qu’il s’agisse de fournisseurs de services proposant le service GreenLake pay per use, de partenaires spécialisés dans les réseaux vendant Aruba, de fournisseurs d’infrastructure vendant du matériel HPE via Partner Ready, ou de partenaires spécialisés dans les services GreenLake dans le cadre du programme Partner Ready Vantage », déclare HPE dans un communiqué.

HPE annonce avoir terminé l’année avec 2.000 partenaires inscrits à son programme Partner Ready Vantageet plus d’un milliard de dollars de contrats as-a-service, soit une croissance de 40% en glissement annuel de ses revenus ‘en tant que services’.