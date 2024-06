HPE va lancer cette année sa propre offre de virtualisation. Le groupe américain l’a annoncé à l’occasion de son événement HPE Discover qui se tient cette semaine à Las Vegas. La solution fournira une pile de virtualisation complète basée sur un hyperviseur KVM open source (Ubuntu). HPE apportera sa technologie d’orchestrateur de clusters pour la haute disponibilité et l’équilibrage de charges. Les clusters seront gérés en utilisant le plan de contrôle GreenLake.

Fidelma Russo, la directrice technique de HPE, a expliqué que la décision de lancer l’offre avait été prise en réponse aux attentes des clients et partenaires, réclamant une alternative après tous les bouleversements survenus après l’acquisition de VMware. Mais elle a rappelé que HPE avait renouvelé son accord OEM avec Broadcom pour les clients souhaitant rester avec VMware.

« Tout est une question de choix », a-t-elle déclarée dans une interview à CRN. « Mais nous sommes convaincus qu’avec notre technologie de machine virtuelle, ce sera un bon jeu pour le channel et un bon jeu pour nos clients ». La présentation de l’offre en avant-première dans le cadre du Partner Summit a été saluée par une salve d’applaudissements, rapporte CRN.

La solution sera disponible en version bêta cet été et sera lancée pour les clients cloud privé au second semestre 2024 dans le cadre de l’offre HPE Private Cloud Business Edition. HPE n’a pas encore arrêté la tarification mais a écarté un modèle de tarification par cœurs, qui a fait flambé les factures des clients VMware après son adoption par Broadcom. Fidelma Russo a indiqué que l’objectif était de parvenir à un coût total de possession bien plus avantageux.