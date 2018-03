HPE va créer une nouvelle business unit Hybrid IT. « Nous avons créé une unité d’affaires Hybrid IT qui rassemblera toutes nos capacités matérielles, logicielles et de services dans une seule organisation, avec effet immédiat », indique le CEO d’HPE Antonio Neri dans un mémo consulté par nos confrères de CRN. « Cette nouvelle organisation se concentrera sur l’infrastructure et les solutions basées sur les logiciels et les services dont nous avons besoin pour réaliser notre promesse de rendre l’IT hybride plus simple ».

Le directeur de ventes au niveau mondial, Phil Davies, assurera la présidence par intérim de la BU en attendant la nomination d’un dirigeant « channel centric » pour diriger l’entité. Des recherches sont en cours pour dénicher la perle rare. Déjà en place depuis l’automne, le pôle Hybrid IT Infrastructure de la BU est prise en charge par l’ancien directeur général du Datacenter Infrstucture Group, le Français Alain Andreoli.

Antonio Neri a par ailleurs nommé le vice-président et co-fondateur d’Aruba, Keerti Melkote, en tant que président d’une autre nouvelle entité, la BU Intelligent Edge. « Comme vous le savez la vision d’HPE est d’accélérer la croissance profitable en nous concentrant sur les services et solutions à plus forte marge », explique Antonio Neri dans son memo. « Nous avons repensé la société afin de délivrer de l’IT hybride et des innovations en matière d’edge computing taillées pour nos services, y compris notre capacité à créer de nouvelles possibilités pour nos clients. »