Permettre rapidement aux DSI de se concentrer sur les ressources ainsi que sur les services offerts aux utilisateurs plutôt que sur le maintien de l’informatique interne voilà ce que promet le CEO d’HPE, Antonio Neri. Lors de la réunion annuelle de la société avec les analystes, le dirigeant a en effet annoncé mercredi la sortie prochaine d’une nouvelle version de GreenLake, l’offre de consommation informatique as-a-service lancée l’an dernier, qui va libérer l’IT d’une partie du fardeau de l’infrastructure, rapporte CRN. « Grâce à notre nouvelle génération HPE GreenLake, nous serons en mesure de fournir une offre de service unifiée pour les charges de travail publiques, privées et périphériques, ce qui simplifiera l’expérience via un ensemble d’outils intégrés offrant une visibilité sur les coûts, la conformité et la gouvernance », a-t-il indiqué. Les clients et les partenaires deviendront en quelque sorte des « courtiers » de services informatiques offrant « la visibilité, l’accès et le contrôle nécessaires pour proposer la bonne combinaison sur toutes les périphéries et tous les clouds ». « Aujourd’hui, les clients ne peuvent pas offrir à tous leurs utilisateurs professionnels une expérience cohérente de leurs applications et leurs données. », a ajouté le dirigeant. Il a précisé que la nouvelle génération de GreenLake offrira une vue globale et détaillée de l’emplacement des charges de travail et des dépenses sur l’ensemble du parc informatique hybride.

Antonio Neri a par ailleurs indiqué qu’HPE redoublait d’efforts pour transférer tous ses produits vers un modèle de consommation à l’usage. Il est vrai que GreenLake est l’une des activités d’HPE enregistrant la croissance la plus rapide avec 160 nouveaux contrats cette année, portant le nombre de clients à 740. Au cours du dernier trimestre, les ventes de l’offre ont ainsi grimpé de 20% pour atteindre une valeur contractuelle totale de 3 milliards de dollars.

Le basculement vers le tout service aura-t-il une incidence négative sur les résultats financiers de la firme de Palo Alto ? Antonio Neri, ne s’attend pas à une chute du chiffre d’affaires mais au contraire à une croissance annuelle moyenne de 1 à 3% d’ici 2022. Le bénéfice par action non-GAAP devrait quant à lui croître de 7 à 9% grâce aux marges plus élevées générées par les offres définies par logiciel.

