Encore du nouveau sur le terrain de GreenLake, l’offre de consommation informatique « as a service » d’HPE. Profitant de la conférence HPE Discover More qui se déroule actuellement à Munich, le CEO de l’entreprise, Antonio Neri, a annoncé le lancement au cours du deuxième trimestre 2020 de GreenLake Central, une console / portail de gestion en tant que service permettant, pour la première fois, de comparer les coûts, les performances, la gouvernance et la sécurité de toutes les charges de travail, depuis la périphérie jusqu’au cœur, y compris celles d’AWS et de Microsoft Azure, rapporte CRN. S’adressant aux partenaires, le dirigeant a expliqué que les API ouvertes du produit leur permettront d’ajouter leurs propres services.

Publié en version bêta, GreenLake Central est actuellement testé par un certain nombre de clients pilotes.

« Il s’agit vraiment de faire passer GreenLake à un niveau supérieur », a déclaré de son côté Erik Vogel, vice-président mondial de l’expérience client d’HPE GreenLake (photo). « Nous apportons en fait une expérience d’informatique hybride. Les clients et les partenaires peuvent désormais importer leurs factures AWS et Azure et effectuer des comparaisons. Ils ont désormais la possibilité de parcourir tous leurs environnements hybrides et de développer le cas échéant des scénarios. »

Outre les comparaisons de coûts, GreenLake Central offre également des fonctionnalités d’automatisation et d’orchestration du cloud permettant aux développeurs de « s’auto-approvisionner » de la même manière qu’ils le feraient dans un nuage AWS EC2, a ajouté Erik Vogel. « Désormais, un développeur peut simplement pointer, cliquer et provisionner une machine virtuelle ou un serveur Wweb Apache dans GreenLake Central. C’est une expérience EC2 totale dans un environnement sur site. »

Il estime que GreenLake Central deviendra un outil indispensable pour les clients éprouvant des difficultés à transférer leurs applications critiques vers le cloud. L’offre pourrait ainsi intéresser les clients confrontés à des problèmes concernant les données gravimétriques, les applications, la sécurité, la conformité, ainsi qu’à des problèmes d’interdépendance.

Les partenaires, pour leur part, ont déclaré à nos confrères que GreenLake Central marquait un grand bond en avant dans la fourniture, promise par Antonio Neri, de l’ensemble du portefeuille d’infrastructures et de logiciels HPE en tant que service d’ici 2022.