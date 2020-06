Mettant fin à un litige de longue date qui l’oppose au fabricant taïwanais, HP pourrait prendre le contrôle des actifs de Quanta Storage révèle CRN.

Tout a commencé en 2013. Cette année-là, ce qui était alors Hewlett-Packard a intenté un procès contre sept fabricants de disques optiques (NEC, Panasonic, Samsung, Sony, TEAC, Toshiba et Quanta Storage) accusés d’avoir artificiellement gonflé les prix des lecteurs vendus au fabricant américain. A l’exception de Quanta Storage, tous les fabricants ont reconnu les faits et indemnisé Hewlett-Packard, mettant ainsi fin aux poursuites.

Le fabricant taïwanais a quant à lui préféré s’en remettre à la justice. Mal lui en a pris puisqu’en octobre 2019, un jury a estimé qu’entre 2003 et 2009, il avait gonflé la facture de ce qui est devenu HP de quelque 176,3 millions de dollars. Quanta Storage a fait appel du jugement mais a été débouté et condamné en début d’année à payer trois fois cette somme, moins certains paiements reçus en règlement. Les dommages et intérêts à débourser par la firme de Taipei City se montent ainsi à 438,65 millions de dollars, une somme supérieure à la capitalisation de l’entreprise si l’on se base sur les chiffres de ZoneBourse.

En début d’année, HP a tenté d’entrer en possession des actifs de Quanta Storage. Ce dernier a alors indiqué que la pandémie de Covid-19 ralentissait ses activités, ajoutant que par ailleurs ce jugement était contraire à la loi taïwanaise et dérogeait au droit international. Le tribunal a rejeté ces arguments, mais a admis l’argumentaire de Quanta Storage selon lesquels il lui fallait du temps pour évaluer ses actifs à Taïwan et en Chine. Il a donc annulé pour l’instant la date limite de remise à HP de ces actifs fixée au 1er mai 2020.

Interrogé par CRN, HP a fait parvenir à ces derniers un courriel. « Nous sommes satisfaits de la décision du tribunal. HP reste déterminé à tenir les fournisseurs responsables de toute fixation de prix injustifiée », y indique le porte-parole de la société. Nos confrères n’ont pas réussi à contacter Quanta Storage, basé à Taïwan.