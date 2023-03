HP réunit cette semaine son écosystème de partenaires à l’occasion de la conférence HP Amplify Partner 2023 à Chicago, la première organisée en présentiel depuis 3 ans. Le contexte est difficile pour le géant informatique impacté par la chute brutale des ventes de PC et par la faiblesse du marché de l’impression. Une bonne occasion d’appeler à resserrer les rangs. «Il est essentiel pour nous tous de nous assurer que nos entreprises sont prêtes à chaque fois que la reprise se produira », a déclaré sur scène le PDG Enrique Lores devant 2000 partenaires.

HP leur fait miroiter de nouvelles opportunités de croissance en intégrant à son programme de distribution mondiale les activités issues des acquisitions de Poly (Visioconférence), Teradici (bureau distant) et Hyper X (périphériques de jeu). Cette extension du programme sera effective lors de l’exercice 2024 de HP, qui débute le 1er novembre 2023. Avec un portefeuille plus large, les partenaires auront plus de leviers pour travailler leur éligibilité à des niveaux supérieurs du programme Amplify et gagner ainsi de nouveaux avantages.

HP va introduire l’avantage « More for More » qui applique un multiplicateur de taux pour la rémunération des partenaires qualifiés qui vendent une gamme plus large de produits et de services dans ce portefeuille élargi. Par ailleurs, pour encourager les efforts conjoints de génération de demande, un nouveau processus automatisé « Fast Lane » sera mis en place pour simplifier et accélérer les remboursements des fonds de développement marketing.

HP va enfin poursuivre cet effort de consolidation avec une initiative qui vise à unifier son offre de services. Pendant l’été, il dévoilera HP Workforce Central, décrit comme une boite à outils pré-packagée pour les clients et partenaires. Plus de 60 services dédiés à la gestion des parcs d’entreprise et des équipements des employés seront accessibles au travers d’un tableau de bord unique dans le cloud.

« En centralisant nos outils commerciaux et notre portefeuille diversifié dans un tableau de bord puissant, nous aiderons les clients à comprendre plus facilement la santé de leur flotte, à remédier de manière proactive aux pannes matérielles et à anticiper les problèmes pour s’assurer qu’ils peuvent être aussi productifs que possible », détaille dans un billet de blog Dave Shull, ancien PDG de Poly et président de HP Workforce Services and Solutions.

Cette division créée l’an dernier, qui incorpore notamment les services gérés d’impression, représente déjà environ 4 milliards de dollars de revenus. Avec HP Workforce Central, HP déclare vouloir donner aux partenaires une vue bien plus détaillée de l’activité des clients pour faciliter la vente de services supplémentaires. Avec le risque toutefois d’entrer en concurrence avec eux sur certains services.