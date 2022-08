Un peu plus de six mois après l’annonce initiale, HP a bouclé l’acquisition du spécialiste des solutions de vidéoconférence et des périphériques audio Poly, pour lequel il a déboursé 3,3 milliards de dollars. Le constructeur informatique peut maintenant s’investir pleinement sur ces deux segments, dont la croissance est portée par le travail hybride et qui auront, a-t-il annoncé, un effet relutif sur ses revenus et le bénéfice par action dès l’exercice 2023.

« C’est un jour historique pour notre entreprise alors que nous marquons l’union de deux entreprises emblématiques qui innovent au cœur du travail hybride », s’est réjouit dans un communiqué Enrique Lores, le PDG de HP. « Poly apporte des talents incroyablement forts, une technologie différenciée et un système de mise sur le marché complémentaire qui, selon nous, renforcera davantage notre position sur des marchés vastes et en croissance. Ensemble, nous aurons de vastes opportunités d’innover pour nos clients et de développer notre activité tout en continuant à construire un HP plus fort. »

HP souligne que plus de 90% des 90 millions de salles de réunions restent à équiper en solutions de vidéoconférence, ce qui devrait faire tripler ce segment d’ici 2024. Le marché des solutions pour les forces de travail représente une opportunité sectorielle de 120 milliards de dollars qui augmente de 8 % par an et celle des périphériques de 110 milliards, avec une croissance de 8% par an. Par ailleurs, selon une étude commanditée par HP, environ 75% des employés investissent pour un équipement mieux adapté à domicile.

Pour se mettre en ordre de bataille, HP va créer une division Workforce Services & Solutions dont la présidence sera confiée au PDG de Poly Dave Skull, à compter du 1er novembre. Il reportera directement à Enrique Lores.

Par ailleurs Andy Rhodes sera DG de la division Hybrid Work Solutions & Peripherals, qui chapeautera les activités de HP et Poly dans le domaine. Il reportera pour sa part à Alex Cho, qui préside la branche des systèmes personnels.

L’intégration de Poly laisse entrevoir de belles opportunités pour le channel à la fois pour les nouvelles solutions qui seront mises sur le marché mais aussi avec les innovations sonores et visuelles intégrables aux équipements de HP qui permettront de mieux les différencier.