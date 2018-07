Comme prévu, Horizontal Software renoue avec la croissance au 1er semestre 2018. Le groupe recueille ainsi les fruits des actions menées l’an dernier sur la restructuration des équipes et des process et bénéficie également du succès de l’intégration de Formaeva (acquis fin 2017). Le chiffre d’affaires consolidé s’élève au 1er semestre 2018 à 2,77 millions d’euros, en progression de 28,8% par rapport au 1er semestre 2017. A périmètre constant (hors intégration de Formaeva), le chiffre d’affaires s’établit à 2,23 millions d’euros, en croissance de 3,8%. L’activité cloud-SaaS réalise un chiffre d’affaires de 1,83 millions d’euros, en progression de 45% sur un an, avec une nette montée en puissance de la récurrence (+104,7%, dont +12% à périmètre constant) conformément à la stratégie du groupe. Cette hausse du chiffre d’affaires SaaS inclut notamment les bénéfices de l’intégration de Formaeva dont l’activité est 100% SaaS.

Le groupe vise une année de croissance de son chiffre d’affaires. En parallèle, il indique qu’il reste vigilant sur la maîtrise de ses charges opérationnelles et réaffirme sa confiance sur l’atteinte du seuil de rentabilité opérationnelle au 4ème trimestre 2018.

D’éventuelles opérations de croissances externes sont à l’étude et pourraient venir accélérer le développement du groupe.