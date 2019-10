Sous la houlette de son nouveau directeur du développement, l’ex-D2B Patrice Benloulou, le grossiste informatique et multimédia MCA Technology a sensiblement élargit son portfolio de marques depuis cet été, notamment dans les domaines de la sécurité, des réseaux et de la protection des données.

Embauché en mars dernier pour impulser une activité de distribution à valeur ajoutée chez MCA, Patrice Benloulou a ainsi référencé Zyxel (équipements de commutation, Wifi et firewall) ; BufferZone (conteneurisation et sécurisation de données) ; Cambium Networks (solutions Wifi d’entreprise) ; Terafence (protection objets connectés) ; MailinBlack (protection de messagerie) ; Eset (sécurité des points de terminaison) ; TrustArc (protection des données et gestion des risques) ; Oodrive (partage, sauvegarde et signature électronique) ; et Nakivo (sauvegarde et récupération de machines virtuelles).

L’ensemble de ces marques (ainsi que quelques autres) sera représenté sur l’événement que la division valeur de MCA organise le 7 novembre prochain à l’Espace Molitor (Paris XVIe) pour présenter son nouveau portfolio à ses clients. Une cinquantaine de revendeurs devraient s’y déplacer.

Patrice Benloulou s’appuie désormais sur une équipe formé d’un commercial et de deux avant-vente pour promouvoir ce catalogue auprès des quelque 2.500 clients actifs du grossiste.