HPE, souhaite booster les ventes de Greenlake au cours de son nouvel exercice qui débute le 1ernovembre prochain. C’est ce qu’a expliqué la firme de San Jose dans le cadre de la conférence HPE Virtual Distribution Partner. Pour atteindre cet objectif elle va notamment recruter de nouveaux commerciaux. Les partenaires seront bien entendu aussi mis à contribution.

« Sur le front de Greenlake nous réalisons un investissement important dans le channel à la fois avec des incitations et avec des ressources », a expliqué Keith White, senior vice-président de HPE et directeur général des services cloud de GreenLake. Il ajouté que la société reconduirait sa remise initiale de 17% sur les ventes de GreenLake au cours du nouvel exercice. « C’est énorme. … C’est ainsi que nous étendrons GreenLake à de plus en plus de clients. » Il a ajouté que des comptes jusqu’à présent couverts par ses commerciaux allaient s’ouvrir aux partenaires.

HPE souhaite par ailleurs mettre sa plateforme de paiement à l’utilisation sur les marketplaces cloud des distributeurs, aux côtés des fournisseurs de cloud public. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec un grand nombre des principaux distributeurs sur la manière de se connecter à leurs marchés, car c’est leur principal moteur pour accéder à leurs revendeurs et clients », a expliqué Keith White à CRN. « Nous avons fait travailler nos équipes sur un ensemble d’API. Nous commençons à les tester maintenant pour permettre à nos distributeurs d’intégrer GreenLake dans leurs marchés. » « En termes de valeur, c’est une énorme opportunité pour les partenaires, les distributeurs et pour HPE », a de son côté expliqué à nos confrères le nouveau patron du channel mondial de la société, George Hope.

Quant à savoir quand GreenLake sera disponible sur ces places de marché , George Hope a déclaré que cela dépendrait de la rapidité avec laquelle les API pourront être mises en œuvre. Il a ajouté que HPE travaillait avec tous ses grossistes pour propulser les ventes de la nouvelle version de milieu de gamme de GreenLake, dont les prix se situent entre 70.000 et 300.000 dollars.