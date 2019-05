Intégrateur de logiciels Sage et EBP, le nantais Grafe Informatiques annonce l’acquisition de BIM (Bureau Informatique Mayennais), un revendeur originaire de Mayenne (53) actif dans la vente d’infrastructures et les logiciels de gestion EBP. Société de 5 personnes réalisant 750 K€ de chiffre d’affaires annuel, BIM souhaitait s’adosser à une structure plus importante. « C’est eux qui sont venus à nous pour nous proposer un rapprochement », précise Emmanuel Desvaux, responsable commercial de Grafe.

L’opération s’est conclue en mars dernier, Grafe rachetant 100% du capital de BIM. Les deux sociétés vont continuer de coexister un an avant de fusionner juridiquement. BIM devient l’agence mayennaise de Grafe, qui compte déjà des agences à Rennes (depuis 2003), à La Roche-sur-Yon (2014) et à Vannes (2018). Dominique Rousseau, qui en était le dirigeant mandataire depuis 2011, reste aux commandes en tant que directeur d’agence.

Pour Grafe, qui vient de fêter ses 20 ans, cette opération est l’opportunité de consolider son expertise EBP, d’élargir son aire d’influence dans l’Ouest de la France et de se doter des compétences systèmes qui lui faisaient défaut pour « se positionner sur des offres cloud de manière plus intégrée », selon les termes d’Emmanuel Desvaux. Dernier aspect et non des moindres : Grafe hérite de la bonne connaissance acquise BIM dans le monde du bâtiment. Une connaissance qui devrait s’avérer utile à Grafe qui a fait de ce secteur l’un de ses axes de croissance.

Avec BIM, Grafe compte désormais trente collaborateurs et vise 4 M€ de chiffre d’affaires pour l’exercice qui s’achèvera fin mars 2020 contre 2,5 M€ pour l’exercice qui vient de s’achever (selon le prévisionnel de novembre dernier). Désormais à l’étroit dans ses locaux de Basse-Goulaine (agglomération de Nantes), la société vient de lancer la construction d’un nouveau siège social de 400 m2 à Haute-Goulaine dans la zone d’activité des Landes St Martin. Distant de 3 kilomètres de son site actuel, le nouveau bâtiment devrait être achevé d’ici à la fin de l’année.