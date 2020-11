C’est un coup de maître pour OVH. Le Français vient en effet de signer un accord stratégique avec Google Cloud afin d’offrir les services Anthos de ce dernier sur sa propre infrastructure dédiée. À partir de l’année prochaine, les clients européens de Google pourront ainsi accéder à leurs services habituels avec la garantie que leurs données seront hébergées en France, échappant ainsi aux risques que fait peser le Cloud Act américain. « Au cours des dernières années, les organisations et les décideurs publics ont mis l’accent sur la nécessité pour les fournisseurs de cloud de protéger les données de leurs clients de façon toujours plus transparente, en insistant sur la nécessité d’améliorer les niveaux de sécurité, de confidentialité, d’autonomie et de survivabilité de ces dernières. Pour répondre à ces besoins, OVHcloud et Google Cloud ont établi un partenariat qui place l’open source, la transparence, l’interopérabilité et la réversibilité au cœur de leur démarche », précise un communiqué des deux entreprises.

La nouvelle offre Hosted Private Cloud d’OVHCloud devrait par ailleurs permettre à Google de renforcer son implantation sur le marché européen dominé par AWS et Microsoft. L’accord étant non exclusif, on peut toutefois s’attendre à ce que ces deux derniers signent eux-aussi des accords similaires avec la firme de Roubaix. On est malgré tout assez loin d’un authentique cloud souverain européen.

« Nous sommes fiers de nous associer à Google Cloud pour fournir conjointement des solutions innovantes qui répondront aux exigences croissantes de l’Europe en matière de souveraineté des données. Il s’agit d’un pas important pour créer une nouvelle proposition de valeur sur le marché européen. En combinant des technologies de pointe pour la communauté des développeurs, tout en renforçant un écosystème d’acteurs unis autour d’un même socle de valeurs est essentiel pour OVHcloud. Ce partenariat ouvre grand le champ des possibles, nous sommes donc ravis de rendre cela possible, ensemble », commente dans le communiqué le directeur général d’OVHcloud, Michel Paulin.

« Nous sommes enchantés de signer notre premier partenariat de ce type avec OVHcloud », ajoute de son côté Thomas Kurian, CEO de Google Cloud. « En écoutant nos clients, nos partenaires et les décideurs publics en Europe, nous comprenons leur besoin d’un contrôle et d’une autonomie renforcés. Nous y répondons de nombreuses manières et nous nous réjouissons de continuer à tenir nos engagements envers nos clients de manière significative, avec un partenaire dont nous partageons les valeurs de confiance, d’innovation, de collaboration, d’ouverture, de sécurité, d’interopérabilité, de transparence et de responsabilité environnementale afin d’apporter ensemble davantage de valeur et aider nos clients à accélérer leur transformation numérique. »