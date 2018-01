En septembre dernier, Google annonçait le rachat pour 1,1 milliard de dollars de la division d’HTC, notamment en charge des smartphones Pixel, ainsi qu’un accord de licence pour la propriété intellectuelle du fabricant taïwanais. Cette opération vient d’être finalisée et 2.000 collaborateurs d’HTC ont rejoint les équipes de Google tout en demeurant à Taïwan qui deviendra ainsi le plus grand site d’ingénierie de l’Américain dans la région Asie/Pacifique et son pôle clé en matière d’innovation.

« Je suis heureux qu’après avoir officiellement conclu l’affaire avec HTC nous puissions accueillir une équipe incroyablement talentueuse afin de développer au cours des prochaines années des produits encore meilleurs et plus innovants. Ces nouveaux collègues apportent des dizaines d’années d’expérience et une série de « premières » particulièrement dans le secteur des smartphones, notamment la mise sur le marché du premier smartphone 3G en 2005, du premier téléphone tactile en 2007 et du premier téléphone monocoque entièrement métallique en 2013. C’est également l’équipe avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration au développement du Pixel et du Pixel 2 », explique sur le blog de la filiale d’Alphabet Rick Osterloh, l’ex-CEO de Motorola et désormais vice-président en charge du hardware de Google.

Avec cette acquisition, qui lui permet de réunir tous les savoir-faire à l’exception de la fabrication des CPU, Google peut mieux se mesurer à Apple. Dans une interview accordée en octobre dernier à The Verge, Rick Osterloh ne cachait pas son désir de faire des Pixel des produits de masse.

Reste à voir comment réagiront les autres fabricants de smartphones, dépendant dans leur grande majorité du système d’exploitation Android.